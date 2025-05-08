Швейцария и Австрия отреагировали на усиление Германией пограничного контроля

Швейцария раскритиковала решение нового правительства Германии усилить пограничный контроль для выявления просителей убежища, а в Австрии выразили понимание такому шагу и воздержались от открытой критики.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Швейцарское Министерство юстиции заявило, что считает систематическую практику разворачивать искателей убежища на границе противоречащей законодательству, а министр Беат Янс предложил провести министерскую встречу по этому поводу.

В Берне пока не сказали, как планируют поступать с мигрантами, которых не пропустят на немецкую границу.

Между тем в Министерстве внутренних дел Австрии подчеркнули необходимость соблюдать законодательство ЕС, однако воздержались от критики решения Германии.

"В целом Австрия приветствует усилия Германии по противодействию мафии, занимающейся контрабандой людей, и нелегальной миграции", – отметили в ведомстве.

В австрийском МВД добавили, что министр Герхард Карнер уже провел беседу по этому поводу с новоназначенным немецким коллегой Александром Добриндтом и ожидает "тесного и доверительного сотрудничества".

В среду новоназначенный министр внутренних дел от ХДС Александр Добриндт анонсировал усиление пограничного контроля для уменьшения количества просителей убежища, которые прибывают в Германию через другие страны ЕС и уже подавали там заявки на получение убежища. Их планируют разворачивать на границе, кроме беременных женщин и детей.

8 мая несколько земель сообщили, что усиленный контроль уже действует.

Как известно, миграционный вопрос был одной из центральных тем предвыборной кампании в Германии перед досрочными выборами. Смена курса Германии уже отразилась на статистике – она впервые за много лет потеряла первенство среди стран, где подают больше всего заявок на получение убежища.