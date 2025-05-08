Швейцарія і Австрія відреагували на посилення Німеччиною прикордонного контролю

Швейцарія розкритикувала рішення нового уряду Німеччини посилити прикордонний контроль для виявлення шукачів притулку, а в Австрії висловили розуміння таким кроком та утримались від відкритої критики.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Швейцарське Міністерство юстиції заявило, що вважає систематичну практику розвертати шукачів притулку на кордоні такою, що суперечить законодавству, а міністр Беат Янс запропонував провести міністерську зустріч з цього приводу.

У Берні поки не сказали, як планують вчиняти щодо мігрантів, яких не пропустять на німецькому кордоні.

Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ Австрії наголосили на потребі дотримуватися законодавства ЄС, проте утрималися від критики рішення Німеччини.

"У цілому Австрія вітає зусилля Німеччини для протидії мафії, що займається контрабандою людей, та нелегальній міграції", – зазначили у відомстві.

В австрійському МВС додали, що міністр Герхард Карнер вже мав розмову з цього приводу із новопризначеним німецьким колегою Александром Добріндтом і очікує "близької і довірливої співпраці".

У середу новопризначений міністр внутрішніх справ від ХДС Александр Добріндт анонсував посилення прикордонного контролю для зменшення кількості шукачів притулку, які прибувають до Німеччини через інші країни ЄС і вже подавали там заявки на отримання притулку. Їх планують розвертати на кордоні, окрім вагітних жінок та дітей.

8 травня кілька земель повідомили, що посилений контроль вже діє.

Як відомо, міграційне питання було однією з центральних тем передвиборчої кампанії у Німеччині перед достроковими виборами. Зміна курсу Німеччини вже відобразилася на статистиці – вона вперше за багато років втратила першість серед країн, де подають найбільше заявок на отримання притулку.