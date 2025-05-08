Лидер ультраправых Румынии требует от Украины компенсации за оказанную помощь

Лидер румынской ультраправой партии AUR Джордже Симион, победивший в первом туре выборов президента Румынии, требует от Украины компенсировать предоставленную его страной помощь.

Как сообщает "Европейская правда", его слова цитирует Digi24.

Симион заявил, что его позиция в отношении захватнической войны России против Украины – "это нейтралитет, не эскалация и не поставки оружия, а присоединение к политике Трампа".

Он повторил, что выступает против дальнейшей помощи Украине, а в случае победы на выборах президента Румынии "сосредоточится на собственном населении".

"Украина нуждается в нас, а не мы в Украине. Украина должна уважать сообщество румын, проживающих в Украине. Мы хотим компенсации за участие Румынии до сих пор в военных действиях", – заявил Симион.

Ультраправый румынский политик сказал, что форма такой компенсации еще может обсуждаться.

"Но за систему Patriot, подаренную Клаусом Йоганнісом как национальную измену, и другие расходы, которые румыны сделали из собственного кармана, мы должны получить что-то взамен", – утверждает кандидат.

Напомним, 4 мая в Румынии прошел первый тур президентских выборов, по итогам которого победу одержал лидер ультраправых Джордже Симион, набравший 40,94%, а либеральный мэр Бухареста Никушор Дан – 20,99%.

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