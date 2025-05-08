Лідер ультраправих Румунії вимагає від України компенсації за надану допомогу

Лідер румунської ультраправої партії AUR Джордже Сіміон, який переміг у першому турі виборів президента Румунії, вимагає від України компенсувати надану його країною допомогу.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова цитує Digi24.

Сіміон заявив, що його позиція щодо загарбницької війни Росії проти України – "це нейтралітет, не ескалація і не постачання зброї, а приєднання до політики Трампа".

Він повторив, що виступає проти подальшої допомоги Україні, натомість у разі перемоги на виборах президента Румунії "зосередиться на власному населенні".

"Україна потребує нас, а не ми України. Україна повинна поважати спільноту румунів, які живуть в Україні. Ми хочемо компенсації за участь Румунії до цього часу у воєнних діях", – заявив Сіміон.

Ультраправий румунський політик сказав, що форма такої компенсації ще може обговорюватись.

"Але за систему Patriot, подаровану Клаусом Йоганнісом як національну зраду, та інші витрати, які румуни зробили з власної кишені, ми маємо отримати щось взамін", – стверджує кандидат.

Нагадаємо, 4 травня у Румунії пройшов перший тур президентських виборів, за підсумками якого перемогу здобув лідер ультраправих Джордже Сіміон, який набрав 40,94%, а ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан – 20,99%.

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