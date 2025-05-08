Ультраправий кандидат у президенти Румунії: українці "багато в чому" поводяться як росіяни

Лідер румунської ультраправої партії AUR Джордже Сіміон, який переміг у першому турі президентських виборів, пообіцяв у разі обрання "вирішити проблеми" у двосторонніх відносинах з Україною.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у коментарі Politico.

Сіміон повторив, що виступає проти надсилання Україні додаткової військової допомоги, "оскільки з питань оборони я консультуватимуся з американською стороною".

Він водночас запевнив, що засуджує агресію Росії проти України, але звернув увагу на проблеми в українсько-румунських відносинах.

"У нас є свої проблеми з українцями, тому що вони багато в чому поводяться як росіяни", – розповів лідер AUR, навівши як приклад неповагу України до прав румунської меншини.

За його словами, "перше, що я повинен зробити, – це вирішити ці проблеми з українською стороною, тому що ми, румуни, багато зробили для перемоги у війні (українців. – Ред.)".

Нагадаємо, у листопаді 2024 року стало відомо, що Сіміону заборонили в’їзд до України за системну антиукраїнську діяльність.

4 травня у Румунії пройшов перший тур президентських виборів, за підсумками якого перемогу здобув проросійський лідер ультраправих Джордже Сіміон, який набрав 40,94%, а ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан – 20,99%.

Читайте також: Румунія за крок до ультраправої перемоги: чи вдасться зупинити "друга Путіна та Трампа".

Про Джордже Сіміона "Європейська правда" розповідала у статті: Заміна на ультраправому фланзі: що відомо про нового фаворита на посаду президента Румунії.