Премьер-министр Италии примет участие в саммите "коалиции решительных" онлайн
Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони подтвердила онлайн-участие в саммите так называемой коалиции решительных, который состоится 10 мая в Киеве.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба правительства Италии.
В итальянском правительстве отметили, что Мелони в 10:30 по Киеву примет участие в "видеоконференции с европейскими лидерами по вопросам мира и безопасности в Украине".
Ранее в пятницу Владимир Зеленский объявил о "встрече" участников "коалиции решительных", хотя из его сообщения не было точно понятно, о каком именно формате идет речь.
Позже президент Франции Эмманюэль Макрон дал понять, что речь идет о саммите, который состоится в гибридном формате: часть лидеров будет в Киеве, часть – присоединится через видеосвязь.
Отметим, что 10 мая в Киеве предупредили об ограничении дорожного движения в связи с пребыванием иностранных делегаций и "проведением торжественных и памятных мероприятий".
Как известно, "коалиция решительных" во главе с Францией и Великобританией заявляла, что работает над планом отправки миссии в Украину для гарантирования будущего "прекращения огня".