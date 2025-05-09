Премьер-министр Италии примет участие в саммите "коалиции решительных" онлайн

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони подтвердила онлайн-участие в саммите так называемой коалиции решительных, который состоится 10 мая в Киеве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба правительства Италии.

В итальянском правительстве отметили, что Мелони в 10:30 по Киеву примет участие в "видеоконференции с европейскими лидерами по вопросам мира и безопасности в Украине".

Ранее в пятницу Владимир Зеленский объявил о "встрече" участников "коалиции решительных", хотя из его сообщения не было точно понятно, о каком именно формате идет речь.

Позже президент Франции Эмманюэль Макрон дал понять, что речь идет о саммите, который состоится в гибридном формате: часть лидеров будет в Киеве, часть – присоединится через видеосвязь.

Отметим, что 10 мая в Киеве предупредили об ограничении дорожного движения в связи с пребыванием иностранных делегаций и "проведением торжественных и памятных мероприятий".

Как известно, "коалиция решительных" во главе с Францией и Великобританией заявляла, что работает над планом отправки миссии в Украину для гарантирования будущего "прекращения огня".