Более 80 европейских СМИ призвали отменить направленный против критиков Орбана закон

Более 80 редакторов ведущих европейских медиа подписали петицию с призывом отменить планируемое законодательство Венгрии, которое имеет целью ограничить деятельность СМИ, финансируемых из-за рубежа, и правозащитных групп, что, по мнению критиков, имеет целью подавить критику в адрес правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Законопроект, поданный на прошлой неделе партией премьер-министра Виктора Орбана "Фидес", предусматривает создание списка организаций, получающих иностранное финансирование, и ограничение или даже закрытие их деятельности, если правительство решит, что они угрожают Венгрии и ее культуре.

Венгерские СМИ, аналитические центры и правозащитные группы подвергли законодательство широкой критике, заявив, что оно направлено на подавление политического инакомыслия. Состоялись уличные протесты.

Подписанты петиции, опубликованной во вторник, заявили, что "Фидес" "применяет ту же авторитарную тактику, которую мы видели в России Владимира Путина". В 2012 году Россия приняла закон, позволяющий властям признавать финансируемые из-за рубежа неправительственные организации, занимающиеся политической деятельностью, иностранными агентами.

Подписанты заявили, что выживание свободной прессы является как внутренней венгерской, так и общеевропейской проблемой, "особенно в регионе, где все больше популистских лидеров перенимают методы Виктора Орбана".

Петицию подписали 84 редактора британской Guardian, французской Liberation, польской Gazeta Wyborcza, австрийской ORF, словацкой SME и чешской Hospodarske Noviny, среди других.

Они призвали правительства своих стран и институты Европейского Союза не допустить принятия закона, заявив, что он противоречит как договорам ЕС, так и Хартии фундаментальных прав.

Венгерские законодатели планировали обсудить законопроект во вторник, а голосование запланировано на середину июня. Одобрение является вероятным, поскольку "Фидес" имеет абсолютное большинство в парламенте.

Орбан, который находится у власти с 2010 года, пообещал в марте прекратить иностранное финансирование независимых СМИ и лидеров оппозиции.

В правительстве Венгрии в свою очередь не скрывают, что связывают свою инициативу с Украиной и противодействием так называемой "украинской пропаганде".

Орбан прибегнул к очередной атаке на гражданское общество за менее чем год до парламентских выборов, где "Фидес" может уступить оппозиционной партии "Тиса" во главе с Петером Мадьяром.

Читайте больше об этом в статье редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко "Украинский план Орбана".