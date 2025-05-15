У Орбана объяснили новый закон о борьбе с независимыми СМИ угрозой "украинской пропаганды"

Власти Венгрии обосновывают необходимость принятия инициированного ими законопроекта, который ограничивает деятельность неправительственных организаций, угрозой "украинской пропаганды".

Об этом говорится в заявлении представителя венгерского правительства Золтана Ковача, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

Как утверждает Ковач, финансируемые из-за рубежа организации и СМИ "играют центральную роль в распространении пропаганды" – от "пропаганды миграции" до "гендерной" и "военной".

"Сейчас эти самые организации являются основными рупорами украинской пропаганды, направленной на дискредитацию Венгрии. Закон о прозрачности является лучшим инструментом для эффективной борьбы с украинской пропагандой", – добавляет он.

Правительство Венгрии заявляет о поддержке своей законодательной инициативы, ссылаясь на опрос, в котором "более 98% респондентов" поддерживают защиту демократических институтов от внешнего вмешательства.

"Правительство настаивает, что закон не ограничивает гражданское пространство, а восстанавливает равновесие и прозрачность в политической жизни, основанную не на идеологии, а на конституционном строе страны", – заключает Ковач.

Напомним, законопроект под названием "О прозрачности общественной жизни" позволит Управлению по вопросам защиты суверенитета вносить в черный список организации, получающие иностранное финансирование, в частности гранты ЕС.

Законопроект определяет, что угрозы национальному суверенитету включают влияние на общественное мнение, продвижение демократических дебатов или отрицание определенных государством ценностей, таких как христианская культура и традиционные ролевые модели семьи.

Инициатива напоминает российский закон об "иностранных агентах", который Кремль использует для подавления неправительственных организаций и независимых голосов.