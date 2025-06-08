Фицо угрожает заблокировать в ЕС санкции против России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожает заблокировать любые санкции, которые ЕС введет против России, если они нанесут ущерб национальным интересам его страны.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы правительства Словакии приводит Reuters.

Слова Фицо прозвучали после того, как парламент Словакии принял резолюцию, призывающую членов правительства отказаться от поддержки новых санкций и торговых ограничений против России в международных организациях.

Он указал, что Словакия хочет оставаться конструктивным членом ЕС, но назвал резолюцию политическим инструментом с сильным посланием.

"Если будут санкции, которые могут нам навредить, я никогда за них не проголосую", – заявил Фицо.

Он добавил, что не может поддержать никаких мер по прекращению импорта российского топлива для словацких атомных электростанций.

"Я заинтересован в том, чтобы быть конструктивным игроком в Европейском союзе, но не за счет Словакии", – отметил Фицо.

Напомним, 4 июня словацкий президент Петер Пеллегрини отклонил петицию с требованием провести референдум об отмене санкций против России.

В марте Фицо уже угрожал заблокировать дальнейшие европейские санкции против России, если те, по его словам, будут угрожать мирному урегулированию войны в Украине.

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