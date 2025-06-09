СМИ: Франция может признать X порноплатформой и обязать проверять возраст пользователей

Французское правительство рассматривает возможность признания платформы социальных сетей X Илона Маска порнографической и введения строгих требований по проверке возраста.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Признание популярной соцсети порнографической платформой фактически может запретить детям доступ, если она не ограничит распространение контента для взрослых.

"X еще с 2024 года заявляет, что допускает распространение порнографического контента. Соответственно, его следует рассматривать как таковой", – сообщили в офисе министра цифровых технологий Клары Шаппа.

Ее команда получила задание "изучить возможность внесения X в указ о порносайтах, которые обязаны проверять возраст своих пользователей".

Это подтверждение прозвучало после выступления Шаппа на французском телешоу, где она заявила, что X вскоре получит "те же красивые бумажки, что и YouPorn", которые обязывают либо запретить контент для взрослых, либо внедрить проверку возраста.

Порнографические платформы, предоставляющие контент во Франции, должны внедрить механизмы проверки возраста с окончательным сроком до 7 июня, хотя некоторые из них протестуют.

В случае невыполнения сайтам грозят штрафы, исключение из поисковых систем или полная блокировка.

Еще летом 2024 года Европейская комиссия официально объявила предупреждение соцсети X из-за недостаточного противодействия дезинформации и незаконному контенту, что может повлечь за собой штрафы.

В апреле СМИ писали, что регулирующие органы Европейского Союза готовят серьезные санкции против платформы социальных сетей X за нарушение закона о борьбе с незаконным контентом и дезинформацией на лето 2025 года.