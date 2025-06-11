Маск извинился за посты о Трампе: "Зашел слишком далеко"

Американский миллиардер Илон Маск признался, что сожалеет о некоторых своих недавних заявлениях в отношении президента США Дональда Трампа.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

В среду, 11 июня, Маск опубликовал в своей соцсети сообщение, в котором признался, что "жалеет" о некоторых своих заявлениях относительно американского президента.

"Я сожалею о некоторых своих сообщениях в отношении президента Дональда Трампа на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко", – написал он.

Скриншот: Х

Спор между президентом США и американским миллиардером вспыхнул в четверг, 5 июня, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.

Трамп заявил, что уже не хочет общаться с Маском и "даже не думает" о нем.

После этого Маск начал публиковать серию постов на Х с утверждениями, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах, и критикой бюджетного законопроекта Трампа, который, по его словам, предусматривает рост и без того большого дефицита бюджета США.

В ответ Трамп написал, что в определенный момент времени Илон оказался "на грани", а также добавил, что "он просто сошел с ума". Также сообщили, что Трамп якобы задумался о продаже своей Tesla.

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