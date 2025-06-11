Трамп уже не исключает примирения с Маском

Президент США Дональд Трамп заявил, что "мог бы" уладить отношения со своим бывшим другом, миллиардером Илоном Маском, но потенциальное примирение не является для него приоритетом.

Об этом он сказал в разговоре с New York Post, передает "Европейская правда".

Трамп сказал, что не "обвиняет" Маска в разрыве их союза, но "немного разочарован".

"Послушайте, у меня нет никаких обид", – сказал Трамп во время интервью, записанного в понедельник.

"Я был очень удивлен, что это произошло. Он выступил против феноменального законопроекта... Он просто... Я думаю, он очень сожалеет, что сказал это", – отметил американский президент.

"Я был разочарован им, но, знаете, что есть, то есть", – признался Трамп после того, как ведущая заметила, что Маск, кажется, относится к президенту "немного как к отцу".

"Я думаю, что мог бы, но мы должны навести порядок в стране", – ответил президент на вопрос, могут ли он и Маск когда-нибудь снова поладить.

"А моя единственная функция сейчас – привести эту страну к уровню, более высокому, чем она когда-либо была. И я думаю, что мы можем это сделать", – заявил он.

11 июня Илон Маск признался, что сожалеет о некоторых своих недавних заявлениях в отношении президента США Дональда Трампа.

Спор между президентом США и американским миллиардером вспыхнул в четверг, 5 июня, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.

Трамп заявил, что уже не хочет общаться с Маском и "даже не думает" о нем.

После этого Маск начал публиковать серию постов на Х с утверждениями, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах, и критикой бюджетного законопроекта Трампа, который, по его словам, предусматривает рост и без того большого дефицита бюджета США.

В ответ Трамп написал, что в определенный момент Илон оказался "на грани", а также добавил, что "он просто сошел с ума".

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