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Трамп уже не исключает примирения с Маском

Новости — Среда, 11 июня 2025, 15:53 — Иванна Костина

Президент США Дональд Трамп заявил, что "мог бы" уладить отношения со своим бывшим другом, миллиардером Илоном Маском, но потенциальное примирение не является для него приоритетом.

Об этом он сказал в разговоре с New York Post, передает "Европейская правда".

Трамп сказал, что не "обвиняет" Маска в разрыве их союза, но "немного разочарован".

"Послушайте, у меня нет никаких обид", – сказал Трамп во время интервью, записанного в понедельник.

"Я был очень удивлен, что это произошло. Он выступил против феноменального законопроекта... Он просто... Я думаю, он очень сожалеет, что сказал это", – отметил американский президент.

"Я был разочарован им, но, знаете, что есть, то есть", – признался Трамп после того, как ведущая заметила, что Маск, кажется, относится к президенту "немного как к отцу".

"Я думаю, что мог бы, но мы должны навести порядок в стране", – ответил президент на вопрос, могут ли он и Маск когда-нибудь снова поладить.

"А моя единственная функция сейчас – привести эту страну к уровню, более высокому, чем она когда-либо была. И я думаю, что мы можем это сделать", – заявил он.

11 июня Илон Маск признался, что сожалеет о некоторых своих недавних заявлениях в отношении президента США Дональда Трампа.

Спор между президентом США и американским миллиардером вспыхнул в четверг, 5 июня, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.

Трамп заявил, что уже не хочет общаться с Маском и "даже не думает" о нем.

После этого Маск начал публиковать серию постов на Х с утверждениями, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах, и критикой бюджетного законопроекта Трампа, который, по его словам, предусматривает рост и без того большого дефицита бюджета США.

В ответ Трамп написал, что в определенный момент Илон оказался "на грани", а также добавил, что "он просто сошел с ума".

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