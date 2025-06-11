Сибига: на саммите в Одессе подтвердили "дополнительные оборонные пакеты" Украине

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что во время двусторонних встреч на полях саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" в Одессе была обсуждена дополнительная оборонная поддержка Киева.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Сибига сказал в эфире телемарафона.

По словам главы МИД, во время двусторонних встреч Владимира Зеленского со своими визави "были подтверждены дополнительные оборонные пакеты от некоторых стран". Он не уточнил деталей.

В то же время министр сказал, что лидеры обсуждали поддержку инфраструктурных проектов и усиление энергоустойчивости Украины.

"Уже сейчас наши партнеры интересовались, чем они могут помочь Украине в преддверии зимнего периода. Мы увидели их готовность конкретно помогать", – отметил Сибига.

Он добавил, что "есть достаточный оптимизм относительно получения необходимой помощи" в этом направлении.

Важным сигналом мероприятия в Одессе глава МИД назвал то, что Украина не одна, "с нами ближайшие союзники, с нами ближайшие партнеры".

В четвертом саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" в Одессе лично приняли участие лидеры Греции, Хорватии и Черногории, а также сербский президент – для него это первый визит в Украину.

Участники саммита подтвердили евроатлантические устремления Украины и государств региона.