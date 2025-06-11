Сибіга: на саміті в Одесі підтвердили "додаткові оборонні пакети" Україні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що під час двосторонніх зустрічей на полях саміту "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі була обговорена додаткова оборонна підтримка Києва.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Сибіга сказав в ефірі телемарафону.

За словами глави МЗС, під час двосторонніх зустрічей Володимира Зеленського зі своїми візаві "були підтверджені додаткові оборонні пакети від деяких країн". Він не уточнив деталей.

Водночас міністр сказав, що лідери обговорювали підтримку інфраструктурних проєктів та посилення енергостійкості України.

"Уже зараз наші партнери цікавилися, чим вони можуть допомогти Україні напередодні зимового періоду. Ми побачили їхню готовність конкретно допомагати", – зазначив Сибіга.

Він додав, що "є достатній оптимізм стосовно отримання необхідної допомоги" у цьому напрямку.

Важливим сигналом заходу в Одесі глава МЗС назвав те, що Україна не одна, "з нами найближчі союзники, з нами найближчі партнери".

У четвертому саміті "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі особисто брали участь лідери Греції, Хорватії та Чорногорії, а також сербський президент – для нього це перший візит в Україну.

Учасники саміту підтвердили євроатлантичні прагнення України та держав регіону.