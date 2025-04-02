WSJ: у Трампа хотят депортировать мигрантов в Молдову и Косово

Администрация президента США Дональда Трампа стремится заключить соглашения со странами Африки, Азии и Восточной Европы, которые могли бы принимать мигрантов, депортированных из США, среди этих стран – Молдова и Косово.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, информирует "Европейская правда".

Представители команды Трампа, ответственные за вопросы миграции, ищут новые направления, куда можно отправить иммигрантов, которых США хотят депортировать.

Желаемая модель базируется на одноразовом соглашении, которое администрация заключила с Панамой в феврале: в центральноамериканскую страну отправили самолет с более 100 мигрантами, преимущественно с Ближнего Востока.

Среди стран, к которым США обратились с просьбой принять депортированных, – Ливия, Руанда, Бенин, Эсватини, Молдова, Монголия и Косово.

США надеются, что эти страны согласятся на просьбу администрации, возможно, в обмен на финансовые договоренности или политическую выгоду от помощи президенту Трампу в выполнении одного из его ключевых внутренних приоритетов.

Еще один источник отметил, что администрация надеется, что некоторые латиноамериканские страны подпишут долгосрочные соглашения о том, что они будут считаться безопасными местами для мигрантов, которые могут просить убежища вместо США.

Чиновники говорят, что близки к заключению такого соглашения с Гондурасом и ведут переговоры с Коста-Рикой.

В начале марта Трамп заявлял, что у него есть более насущные вопросы, чем "беспокоиться из-за Путина", упомянув нелегальную миграцию.

А перед тем он выдвинул идею заменить визовую программу для иностранных инвесторов на так называемую "золотую карту", которую можно будет приобрести за 5 млн долларов как путь к американскому гражданству.