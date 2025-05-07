СМИ: У Трампа хотели, чтобы Украина принимала депортированных из США граждан третьих стран

Администрация президента США Дональда Трампа в начале этого года призвала украинское правительство принять неопределенное количество депортированных из США лиц, являющихся гражданами третьих стран.

Об этом свидетельствуют документы, с которыми ознакомилась газета The Washington Post, пишет "Европейская правда".

В документах не указано, как официальный Киев ответил на предложение, переданное в конце января американским дипломатом.

В них речь шла о возможности отправки иностранцев в Украину, несмотря на разрушительное российское вторжение и отсутствие действующих аэропортов из-за постоянных воздушных атак. Подобные предложения США направляли еще ряду стран в тот же период.

Украинский дипломат сообщил посольству США, что правительство даст ответ после того, как сформирует свою позицию.

Двое украинских чиновников, знакомых с ситуацией, на условиях анонимности заявили, что вопрос даже не дошел до высшего уровня власти. Один из них отметил, что ему ничего не известно о "политических требованиях" США по этому делу.

В заявлении Госдепартамента США говорится, что "продолжающееся взаимодействие с иностранными правительствами" является "жизненно необходимым для сдерживания незаконной и массовой миграции и обеспечения безопасности наших границ".

Как пишет газета, документы, датированные с января по май, свидетельствуют, что администрация Трампа активно, преимущественно вне поля зрения общественности, работает над тем, чтобы больше стран соглашались принимать депортированных третьих стран – иногда предлагая стимулы, иногда – намекая на перспективу улучшения отношений с Вашингтоном.

Газета пишет, что правительства некоторых стран, в частности Сальвадора, Мексики, Коста-Рики и Панамы, согласились принимать депортированных, которые не являются их гражданами.

Администрация Трампа пыталась задобрить эти страны, например, пригласив президента Сальвадора в Белый дом и предоставив его правительству миллионы долларов на содержание депортированных в тюрьмах.

На другие страны США давили тарифами и угрозами, в частности в случае Панамы – даже намекали на возвращение контроля над Панамским каналом, отметила газета.

Как пишет газета, общение с Киевом состоялось в первые дни новой администрации. В этот же период новая администрация США рассматривала возможность отмены некоторых положений, позволявших украинцам оставаться в США.

Один из документов зафиксировал слова украинского дипломата, который сообщил США, что, хотя Украина и имеет "хорошую репутацию по приему своих граждан, депортированных из США", нынешние условия военного времени накладывают ограничения.

Бывшие американские чиновники подтвердили, что диалог по депортациям с Украиной был необычным и не входил в стандартную дипломатическую переписку.

Отметим, в январе, после вступления Трампа в должность, чиновники Министерства внутренней безопасности США приказали приостановить ряд программ, которые позволяли мигрантам временно поселиться в Соединенных Штатах, включая ключевую инициативу, предоставляющую возможность въезда в страну для украинцев.

В апреле часть украинцев, находящихся в США по гуманитарной программе, на этой неделе получили ложные сообщения по электронной почте об аннулировании их статуса.

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