Косово согласилось принять депортированных лиц из США

Частично признанное Косово согласилось принять мигрантов, депортированных из США.

Об этом говорится в заявлении косовского правительства, с которым ознакомилось Reuters, передает "Европейская правда".

Косово готово принимать депортированных из США, но настаивает на праве самостоятельно определять, кого именно.

"Правительство выразило готовность принять участие, имея возможность выбрать лиц из предложенного списка, при условии, что они соответствуют конкретным критериям, связанным с верховенством права и общественным порядком", – говорится в заявлении.

Соединенные Штаты ищут партнеров для приема граждан третьих стран, стремясь выполнить обещание президента Дональда Трампа о рекордном уровне депортаций.

Косово, балканская страна с населением 1,6 миллиона человек, уже заключило соглашение о приеме 300 заключенных из Дании, начиная с 2027 года, в обмен на 210 миллионов евро в течение следующего десятилетия, и выразило заинтересованность в принятии депортированных из Великобритании.

Отношения между Косово и США являются особенно прочными, учитывая ведущую роль США в поддержке независимости страны от Сербии в 2008 году.

"Мы очень ценим их поддержку", – говорится в заявлении косовского правительства.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты ведут переговоры со странами Балкан в рамках более широкой стратегии Вашингтона по депортации иностранных граждан без легального статуса.

Перед тем писали, что американская администрация стремится заключить соглашения со странами Африки, Азии и Восточной Европы, которые могли бы принимать мигрантов, депортированных из США. Среди этих стран называли Молдову и Косово.

СМИ также сообщали, что администрация Трампа призвала украинское правительство принять неопределенное количество депортированных из США лиц, которые являются гражданами третьих стран.