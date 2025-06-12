Греция предлагает создать транспортный коридор от своего порта до Одессы, привлекая средства ЕС

Премьер Греции Кириакос Мицотакис выступил с идеей строительства транспортного коридора, который соединит греческий порт Александруполис с Одессой через территорию Румынии и Болгарии.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом Мицотакис сказал во время 4-го саммита "Украина-Юго-Восточная Европа", который проходил 11 июня в Одессе.

Мицотакис предложил создать транспортный коридор, который соединит греческий порт Александруполис с Одессой через болгарскую Варну и румынскую Констанцу. Протяженность маршрута составила бы около 700 км.

"Я бы хотел, чтобы Одесса была на одном конце амбициозного, всеобъемлющего проекта по развитию сообщения, который начался бы в порту Александруполис, прошел через Варну, Констанцу и, наконец, достиг Одессы. Это проект, который может быть предложен для финансирования со стороны ЕС", – сказал премьер Греции.

По его мнению, это мог бы быть многопрофильный проект, включающий транспортные железнодорожные пути, линии электропередач и трубопроводы, а транспортировка таким путем будет проходить быстрее, чем морские перевозки.

По его словам, проект дал бы "четкое и ощутимое видение того, как интеграция Украины в ЕС может реально изменить жизнь украинцев".

Напомним, на полях саммита в Одессе президент Украины Владимир Зеленский, президент Молдовы Майя Санду и новый президент Румынии Никушор Дан провели первую встречу в трехстороннем формате.

А президент Сербии Александар Вучич, для которого это был первый визит в Украину, похвастался, что "не предал" Россию, не подписав декларацию саммита.