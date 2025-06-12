Греція пропонує створити транспортний коридор від свого порту до Одеси, залучивши кошти ЄС

Прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс виступив з ідеєю побудови транспортного коридору, який з'єднає грецький порт Александруполіс з Одесою через територію Румунії і Болгарії.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це Міцотакіс сказав під час 4-го саміту "Україна-Південно-Східна Європа", що проходив 11 червня в Одесі.

Міцотакіс запропонував створити транспортний коридор, який з'єднає грецький порт Александруполіс з Одесою через болгарську Варну та румунську Констанцу. Довжина маршруту складала би близько 700 км.

"Я б хотів, щоб Одеса була на одному кінці амбітного, всеосяжного проєкту з розвитку зв'язку, який би розпочався в порту Александруполіс, пройшов через Варну, Констанцу і, нарешті, досягнув Одеси. Це проєкт, який може бути запропонований для фінансування з боку ЄС" – сказав прем’єр Греції.

На його думку, це міг би бути багатопрофільний проєкт, що включав би транспортні залізничні колії, лінії електропередач і трубопроводи, а транспортування таким шляхом може бути швидшим, ніж морські перевезення.

За його словами, проєкт дав би "чітке і відчутне бачення того, як інтеграція України у ЄС може реально змінити життя українців".

Нагадаємо, на полях саміту в Одесі президент України Володимир Зеленський, президентка Молдови Мая Санду і новий президент Румунії Нікушор Дан провели першу зустріч у тристоронньому форматі.

А президент Сербії Александар Вучич, для якого це був перший приїзд в Україну, похизувався, що "не зрадив" Росію, не підписавши декларацію саміту.