Президенты Украины, Румынии и Молдовы впервые встретились в трехстороннем формате

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Молдовы Майя Санду и президент Румынии Никушор Дан провели первую такую встречу в трехстороннем формате.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины, пишет "Европейская правда".

Зеленский, Дан и Санду провели отдельную встречу на полях саммита "Украина-Юго-Восточная Европа", который проходил 11 июня в Одессе.

Фото: Офис президента

Главными темами обсуждения были региональная безопасность, противодействие гибридным угрозам и кибербезопасность, энергетическая безопасность, трансграничное сотрудничество, логистическая связность, военно-техническое сотрудничество, евроинтеграция.

Как отмечается, много говорили о поддержке Молдовы, от ситуации в которой зависит стабильность в регионе.

Также речь шла об усилении санкций против РФ и совместных действиях с целью принудить Кремль к справедливому миру.

"Стороны также обсудили поддержку совместного движения Украины и Молдовы к членству в Евросоюзе. Владимир Зеленский отметил, что Украина и Молдова движутся по этому пути вместе, и никому нельзя позволить разделить страны в переговорном процессе", – говорится в сообщении.

Кроме того, говорили об инфраструктурных проектах, в частности о строительстве автодороги, которая соединит Украину, Молдову и Румынию, а также о развитии железнодорожной инфраструктуры региона

Украина предложила назначить координаторов на уровне министров иностранных дел для постоянных контактов в таком формате.

Приезд Дана на саммит в Одессу является одним из первых его зарубежных визитов, перед этим он был с первым визитом в Кишиневе. Румыния, как известно, является одним из крупнейших сторонников вступления Молдовы в Евросоюз.

Напомним, Молдова может опередить Украину в процессе вступления в ЕС и начать переговоры отдельно из-за блокирования Венгрией таких шагов для Украины. Однако в ЕС еще надеются убедить Орбана в ближайшие недели, а одновременно готовят "план Б".

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