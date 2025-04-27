Axios: у Трампа готовятся к возможным переговорам с КНДР

В администрации президента США Дональда Трампа якобы уже начали непубличные приготовления к попыткам возобновить диалог с Северной Кореей.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Axios, пишет "Европейская правда".

У Трампа начались дискуссии и консультации с внешними экспертами по поводу потенциального возобновления диалога с Северной Кореей, рассказали на условиях анонимности американский высокопоставленный чиновник и еще трое собеседников, знакомых с дискуссиями.

"Мы созываем агентства, чтобы лучше разобраться, какова сейчас ситуация с КНДР. За последние четыре года многое изменилось. Мы проводим оценки и говорим о возможных вариантах, в том числе вариантах взаимодействия", – рассказал чиновник.

Американские чиновники из Госдепа и Совета нацбезопасности провели многочисленные консультации с внешними экспертами-специалистами по этому вопросу. Размышляли, в том числе, над тем, кто на этот раз может войти в переговорную команду со стороны КНДР, если этот процесс начнется.

Один из экс-чиновников отметил, что администрация занимается начальным планированием, чтобы быть готовыми к тому, что внимание Дональда Трампа переключится на КНДР – для чего может быть достаточно "одного красноречивого письма" от Ким Чен Ына.

Насколько известно, практически все участники предыдущей команды КНДР, привлеченные к переговорам во время первого срока Трампа, были так или иначе наказаны.

Напомним, в марте 2025 года Дональд Трамп заявил, что у него по-прежнему хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В начале апреля Трамп не исключил, что "в какой-то момент" может связаться с Северной Кореей, и снова сказал, что у него "очень хорошие отношения" с Ким Чен Ыном.