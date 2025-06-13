Президент Эстонии утвердил выход из конвенции о запрете противопехотных мин

Президент Эстонии Алар Карис утвердил закон о выходе страны из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Эстонский парламент 4 июля принял закон о выходе из конвенции, запрещающей использовать, накапливать, производить и передавать противопехотные мины, а также требует их уничтожения.

Согласно закону о выходе из Оттавской конвенции, Эстония покидает соглашение из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Выход из конвенции предоставит Силам обороны Эстонии большую гибкость и свободу в выборе вооружения и решений, необходимых для обороны страны.

По словам министра иностранных дел Маргуса Тсахкны, выход из Оттавской конвенции посылает четкий сигнал о том, что Эстония готова использовать все необходимые средства для защиты своей территории и свободы.

В конце апреля президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции.

А 8 мая Сейм Литвы денонсировал Оттавскую конвенцию.

Зато Норвегия заявила, что не выйдет из этой конвенции, поскольку считает, что ее современных систем обороны будет достаточно на случай вражеской агрессии.