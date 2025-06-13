Президент Естонії затвердив вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін

Президент Естонії Алар Каріс затвердив закон про вихід країни з Оттавської конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Естонський парламент 4 липня ухвалив закон про вихід з конвенції, що забороняє використовувати, накопичувати, виробляти та передавати протипіхотні міни, а також вимагає їх знищення.

Згідно із законом про вихід з Оттавської конвенції, Естонія залишає угоду через погіршення ситуації з безпекою.

Вихід з конвенції надасть Силам оборони Естонії більшу гнучкість і свободу у виборі озброєння та рішень, необхідних для оборони країни.

За словами міністра закордонних справ Маргуса Тсахкни, вихід з Оттавської конвенції посилає чіткий сигнал про те, що Естонія готова використовувати всі необхідні засоби для захисту своєї території і свободи.

Наприкінці квітня президент Латвії Едгарс Рінкевичс підписав закон про вихід країни з Оттавської конвенції.

А 8 травня Сейм Литви денонсував Оттавську конвенцію.

Натомість Норвегія заявила, що не вийде з цієї конвенції, оскільки вважає, що її сучасних систем оборони буде достатньо на випадок ворожої агресії.