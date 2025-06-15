В Чехии спешат завершить масштабную покупку Leopard 2A8 до выборов

В Министерстве обороны Чехии хотят подписать контракт на закупку до 77 немецких танков Leopard 2A8, которая планируется еще с 2023 года, до парламентских выборов этой осенью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Покупка до 77 танков Leopard 2A8 за 52 миллиарда чешских крон ($2,4 миллиарда) от немецко-французского консорциума KNDS была одобрена правительством Чехии в июне 2024 года.

Предполагается, что первые танки чешская армия должна начать получать в 2027 году, а последние должны прибыть в 2030 году. В первой волне чешские военные хотят приобрести 61 танк Leopard 2A8, а в перспективе – еще 16 танков.

"Намерение – подписать контракт еще во время каникул (парламента. – Ред.). Сначала следует приобрести боевые и командные танки, а также два танка для обучения водителей", – сообщил Novinky информированный источник из руководства Министерства обороны Чехии.

Контракт должен стать последней крупной закупкой, которую заключит Минобороны Чехии под руководством Яны Черноховой – это ее личный проект, который она продвигала в правительстве.

Когда осенью 2024 года не было ясно, получит ли армия Чехии достаточно средств на модернизацию, и генеральный штаб начал рассматривать возможность отложить закупку танков, министр пообещала, что найдет деньги.

В то же время чешская оппозиция считает, что Чернохова должна оставить решение о такой масштабной военной закупке новому правительству, которое может быть сформировано после выборов в начале октября.

"Приближаются выборы, и мы должны быть осторожны с таким стратегическим приобретением, поэтому я считаю, что лучше подождать следующего правительства", – сказал Novinky председатель оборонного комитета Палаты депутатов Любомир Метнар от партии ANO экс-премьера Чехии Андрея Бабиша.

Хотя ANO несколько потеряла поддержку, она по-прежнему лидирует в рейтинге популярности чешских партий, претендуя на треть голосов.