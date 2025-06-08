В Чехии лидером рейтингов остается популистская партия экс-премьера Бабиша

В Чехии, где осенью пройдут парламентские выборы, лидером рейтингов остается популистская партия экс-премьера Андрея Бабиша, хотя и несколько потеряла поддержку.

Как сообщает Novinky, пишет "Европейская правда", таким оказался результат исследования по заказу CNN Prima News.

По текущим симпатиям избирателей, наибольшее количество голосов на парламентских выборах получила бы партия ANO – 30,1%. Это, в то же время, на 1,5 пункта меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Блок "Вместе", представителем которого является премьер Петр Фиала, получает 22,3%, ультраправая партия SPD – 13,1% (обое несколько увеличили поддержку), STAN – 10,8%, Пиратская партия – 6,2%, левая партия "Хватит!" – 5,5%. Другие политсилы не преодолевают проходной барьер.

Парламентские выборы в Чехии пройдут 3-4 октября 2025 года.

Напомним, на выборах в Европарламент в Чехии в прошлом году партия Бабиша оказалась победителем, получив более 26% голосов. Дальнейшие местные выборы также показали рост популярности ANO.

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