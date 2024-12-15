Глава Минобороны и Генштаба Чехии спорят из-за немецких танков

Между министром обороны Чехии Яной Черноховой и начальником Генштаба чешских Вооруженных сил Карелом Ржехкой снова возникли разногласия, на этот раз – из-за закупки немецких танков Leopard 2A8.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

В ноябре Минобороны Чехии получило письмо от Генштаба с призывом прекратить переговоры по закупке танков "в связи с отсутствием финансовых ресурсов, связанных с неоднократным сокращением средств".

В то время закупка уже была одобрена правительством Чехии и была внесена в перечень стратегических проектов, поэтому ведомство убедило Генштаб отозвать свой запрос и искать другое решение.

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Тем не менее, руководство чешской армии продолжает настаивать, что средств на закупки не хватает.

"Запланированный изначально стратегический проект не может быть реализован без неприемлемого влияния на другие проекты. Поэтому Генеральный штаб и министерство сейчас рассматривают возможные варианты решения этой ситуации", – прокомментировала пресс-секретарь Генштаба Чехии Магдалена Дворжакова.

Разговоры о покупке танков начались еще в 2023 году, когда армия рассчитывала получить 169 миллиардов чешских крон, или 2% ВВП, в бюджете на 2025-й. Сейчас эта сумма составляет чуть менее 160 миллиардов крон, из которых еще шесть миллиардов пойдут другим министерствам и ведомствам на оборонные проекты.

Глава Минобороны Чехии признала, что сначала правительство обещало больше денег военным, но она верит, что дополнительное финансирование найдут.

"Нам нужны танки 2А8, поэтому средства на них должны быть найдены, но это задача политиков, а не начальника Генерального штаба", – заявила Чернохова.

Стоимость закупки 77 немецких танков, которую правительство Чехии утвердило летом 2024 года, составляет более 50 миллиардов крон.

Напомним, между Черноховой и Ржехкой и ранее возникали публичные споры, в частности из-за того, что глава чешского Генштаба завел свой аккаунт в X (Twitter) и участвовал в проекте по закупке дронов для Украины, к которому возникли вопросы.