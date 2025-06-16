Макрон призвал Трампа использовать свое влияние для разрядки в Украине и Иране

В воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон призвал президента США Дональда Трампа использовать свое влияние для установления мира в Украине и на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Во время поездки в Гренландию Макрон заявил, что США играют ключевую роль в разрядке "двух крупных конфликтов", в частности путем поддержки более жестких санкций против России и давления на Израиль.

Что касается Украины, Макрон отметил, что обсуждения в рамках G7, которые начались в воскресенье в Канаде, также должны быть направлены на "скорейшее достижение перемирия".

"На мой взгляд, вопрос заключается в том, готов ли президент Трамп ввести гораздо более жесткие санкции против России", если Москва не соблюдет предложенное США прекращение огня, заявил Макрон во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредриком Нильсеном.

Макрон также высказал мнение, что Трамп может сыграть ключевую роль в деэскалации конфликта между Израилем и Ираном.

"В этом вопросе Соединенные Штаты Америки также имеют реальную возможность вернуть всех за стол переговоров", – сказал Макрон.

Французский президент высказал мнение, что "зависимость Израиля от американского оружия и боеприпасов дает (США) возможность вести переговоры".

Администрация Трампа публично выступает за завершение нынешнего этапа эскалации между Израилем и Ираном путем заключения соглашения, а сам Трамп не исключал возможного посредничества Владимира Путина в этом процессе.

Между тем Израиль, по данным СМИ, подталкивает США к прямому участию в обстрелах иранской ядерной инфраструктуры.