Макрон закликав Трампа використати свій вплив для розрядки конфліктів в Україні та Ірані

У неділю президент Франції Емманюель Макрон закликав президента США Дональда Трампа використати свій вплив для встановлення миру в Україні та на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Під час поїздки до Гренландії Макрон заявив, що США відіграють ключову роль у розрядці "двох великих конфліктів", зокрема шляхом підтримки більш жорстких санкцій проти Росії та тиску на Ізраїль.

Щодо України, Макрон зазначив, що обговорення в рамках G7, які розпочалися в неділю в Канаді, також повинні бути спрямовані на "якнайшвидше досягнення перемир'я".

"На мій погляд, питання полягає в тому, чи готовий президент Трамп запровадити набагато жорсткіші санкції проти Росії", якщо Москва не дотримається запропонованого США припинення вогню, заявив Макрон під час пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен і прем'єр-міністром Гренландії Єнсом-Фредріком Нільсеном.

Макрон також висловив думку, що Трамп може відіграти ключову роль у деескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

"У цьому питанні Сполучені Штати Америки також мають реальну можливість повернути всіх за стіл переговорів", – сказав Макрон.

Французький президент висловив думку, що "залежність Ізраїлю від американської зброї та боєприпасів дає (США) можливість вести переговори".

Адміністрація Трампа публічно виступає за завершення нинішнього етапу ескалації між Ізраїлем та Іраном шляхом укладання угоди, а сам Трамп не відкидав можливого посередництва Владіміра Путіна в цьому процесі.

Тим часом Ізраїль, за даними ЗМІ, підштовхує США до прямої участі в обстрілах іранської ядерної інфраструктури.