Фон дер Ляйен: G7 должна усилить давление на Россию

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на Россию нужно оказывать большее давление, чтобы обеспечить прекращение огня в Украине, и призвала страны G7 усилить санкции для достижения этой цели.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Лидеры крупнейших промышленных стран мира встречаются в канадских Скалистых горах, где европейские страны стремятся, чтобы президент США Дональд Трамп не забывал о войне в Украине, несмотря на боевые действия, вспыхнувшие между Израилем и Ираном на Ближнем Востоке.

В связи с тупиковой ситуацией в сфере дипломатического урегулирования Европейский Союз намерен принять новый пакет санкций против России, но пока не удалось убедить Трампа, который не желает давить на главу России Владимира Путина, ввести новые санкции со стороны США. Трамп заявил, что не хочет, чтобы санкции помешали достижению перемирия.

"Мы должны оказывать большее давление на Россию, чтобы обеспечить реальное прекращение огня, вернуть Россию за стол переговоров и положить конец этой войне. Санкции имеют решающее значение для достижения этой цели", – заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции перед началом переговоров между Великобританией, Канадой, Францией, Германией, Италией, Японией и США в понедельник.

"На прошлой неделе мы выдвинули предложение по 18-му пакету санкций. Я приглашу всех партнеров G7 присоединиться к нам в этих усилиях", – сказала она.

Как сообщала "Европейская правда", 10 июня Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России.

После этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит 18-й пакет санкций ЕС против РФ, "если Европейская комиссия не предложит реальное решение кризисной ситуации, в которой окажется Словакия после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из России".