В Словакии - резонансное дело о топ-коррупции времен экс-премьера перед выборами

Бывшему и нынешнему руководителям спецслужб Словакии и еще пятерым сотрудникам полиции и разведки объявили обвинения в злоупотреблении властью и преступном сговоре.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Руководитель словацкой полиции Стефан Хамран в четверг объявил о расследовании двух дел, связанных с попыткой государственного переворота.

В первом, по его словам, фигурируют семь человек, в том числе руководитель Управления национальной безопасности Словакии и бывший руководитель спецслужбы – Словацкой информационной службы. Они якобы вступили в преступный сговор во главе с бизнесменом Питером К., чтобы помешать расследованию коррупционных дел времен бывшего премьера Словакии Роберта Фицо.

В результате были задержаны четверо следователей Национального уголовного агентства Словакии. Их обвинили в манипулировании показаниями, но суд позже отклонил обвинения.

Во втором деле фигурируют два человека. Их обвиняют в сговоре с целью избавиться от сотрудников органа безопасности, который выдает допуски, позволяющие чиновникам получить доступ к секретной информации.

Сам словацкий экс-премьер назвал обвинения "полицейским переворотом", потребовал отставки Хамрана, а также инициировал внеочередную сессию словацкого парламента для обсуждения этого вопроса. Также он считает, что дела направлены против него умышленно, чтобы повредить победе на грядущих выборах в парламент.

Зато президент Словакии Зузана Капутова объявила, что в пятницу встретится с членами действующего временного правительства в пятницу, чтобы обсудить ситуацию.

В Словакии, как известно, 30 сентября состоятся внеочередные парламентские выборы, вызванные развалом правительственной коалиции в конце прошлого года. Роберт Фицо, чья партия Smer-SD сейчас имеет самые высокие шансы на победу, выступает против военной помощи Украине в войне с Россией.

Словацкий президент Зузана Чапутова обеспокоена тем, что после предстоящих парламентских выборов внешнеполитическая позиция страны может стать похожей на позицию венгерского премьера Виктора Орбана.

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