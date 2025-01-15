ЕС предостерег Косово от закрытия сербских институтов на севере страны

Европейский Союз заявил, что закрытие властями частично признанного Косово поддерживаемых Сербией "параллельных институтов" противоречит обязательствам Приштины в рамках процесса нормализации отношений с Белградом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в распространенном заявлении представителя Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам.

В Еврокомиссии обратили внимание, что закрытие параллельных сербских институтов в Косово происходит на фоне предвыборной кампании перед парламентскими выборами 9 февраля.

"Косово должно продемонстрировать и оставаться последовательным в выполнении своих обязательств в рамках диалога при содействии ЕС и своего недавнего подтверждения приверженности ему", – добавили там.

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Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что ЕС планирует отменять меры против Косово параллельно с дальнейшими шагами по деэскалации напряженности на севере, но закрытие сербских институтов "не способствует достижению этой цели".

Ранее власти Косово объявили о закрытии 28 учреждений, подконтрольных сербскому меньшинству на севере страны. Речь идет о муниципальных офисах и налоговых учреждениях в 10 городах, в частности Приштине.

Министр внутренних дел Косово Джелял Свечля назвал этот шаг необходимым для ликвидации "преступных и незаконных" структур.

Косовские власти не первый год борются с поддерживаемыми Сербией учреждениями, которые называют параллельными органами власти, нарушающими закон и используемыми Сербией для своего влияния.

Выборы 9 февраля 2025 года станут первыми очередными парламентскими выборами в Косово после провозглашения независимости в 2008-м. Они станут ключевым испытанием для действующего косовского премьера Альбина Курти, чья партия одержала убедительную победу на выборах 2021 года.