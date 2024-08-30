На севере Косово, где преобладают сербы, закрыли "параллельные" органы власти

Спецназовцы полиции частично признанного Косово в пятницу, 30 августа, закрыли сербские параллельные структуры власти в четырех муниципалитетах на севере, населенных преимущественно сербами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kosovo-Online.

Косовская полиция в пятницу днем зашла в здания так называемой временной администрации северных муниципалитетов Косовская Митровица, Лепосавичи, Звечаны и Зубин-Поток.

К примеру, в Лепосавиче полиция выломала двери здания, в котором расположены Временная администрация муниципалитета, "Академия профессионального образования Косова и Метохии" и Институт сербского языка и культуры. На месте происшествия присутствовал патруль миссии ЕС EULEX.

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А в Косовской Митровице полиция провела обыск в здании "Бюро управления по вопросам Косово и Метохии".

Заместитель командующего полиции Косово в Северном регионе Ветон Елжани позже подтвердил Kosovo-Online, что акция проходила во всех четырех муниципалитетах на севере, где, по его словам, расположены параллельные структуры власти.

Позже косовский министр местного самоуправления Эльберт Красничи заявил о закрытии "параллельных" органов власти больше не будут на севере Косово.

"Параллельные незаконные учреждения местного самоуправления, которые действовали по директивам Сербии, нарушая конституцию и законы Республики Косово, были закрыты. Институты Республики Косово предлагают услуги всем гражданам без разницы", – заявил Красничи в Facebook.

Враждебность между Косово и Сербией сохраняется со времен войны между сербскими войсками и этническими албанскими повстанцами в конце 1990-х годов.

Ранее в этом месяце стало известно, что власти Косово закрыли по меньшей мере девять отделений сербской почты вблизи северной границы. Это вызвало острую реакцию сербских властей.

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