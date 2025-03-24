В Белграде протестовали против планов зятя Трампа на бывшее здание генштаба

Тысячи протестующих в Белграде 24 марта вышли на митинг против планов превратить бывший армейский штаб, разрушенный во время бомбардировки НАТО, в комплекс на средства фирмы зятя президента США Джареда Кушнера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство АР.

Протестующие в Белграде требовали восстановить прежний статус здания экс-генштаба как объекта культурного наследия и отменить планы застройки.

Фото: АР

В прошлом году стало известно, что компания Кушнера получит в бесплатную аренду на 99 лет и право на строительство роскошного гостинично-жилого комплекса и музея на месте разрушенного НАТО здания генерального штаба армии бывшей Югославии.

По информации СМИ, инвестиции в строительство составляют около 500 миллионов долларов. Согласно предварительному соглашению, правительство Сербии должно получить 22 процента прибыли.

Для многих место разбомбленного здания генштаба Сербии является символом сопротивления страны против "агрессии" НАТО 1999 года.

Митинг в Белграде был частью антикоррупционного движения, которое началось после обвала в ноябре бетонного навеса на железнодорожной станции на севере Сербии, в результате которого погибли 16 человек.