Эрдоган назвал "самое большое желание" в мирных переговорах Украины и России

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле в очередной раз поддержал проведение встречи на уровне лидеров.

Его слова по итогам заседания турецкого правительства в Анкаре цитирует Anadolu, сообщает "Европейская правда".

Эрдоган заявил, что его "самым большим желанием" является организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского "в Стамбуле или Анкаре", не исключив приглашения президента США.

"Я тоже хочу принять участие в этой встрече, чтобы Стамбул стал центром мира", – добавил он.

Лидер Турции назвал переговоры в Стамбуле "важным достижением", которое состоялось "несмотря на вчерашние события" – вероятно, он имел в виду атаку на российские аэродромы.

Встреча между делегациями Украины и РФ, которая длилась чуть больше часа, стала второй с 16 мая.

По итогам встречи стороны смогли достичь договоренности об очередных обменах отдельных категорий военных, также Киев передал список из нескольких сотен похищенных Россией украинских детей.

А в российской делегации заявили, что предлагают Киеву временное прекращение огня на отдельных участках фронта.