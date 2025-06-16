Зеленский рассказал о встрече с канцлером Австрии в Вене

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вену в понедельник провел встречу с канцлером Австрии Кристианом Штокер, в ходе которой основное внимание было уделено усилению санкций против России и возможной посреднической роли Австрии.

Об этом Зеленский рассказал в Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

Зеленский встретился с австрийским канцлером после того, как провел переговоры с президентом этой страны Александром ван дер Белленом.

По его словам, основными темами встречи со Штокер стали усиление санкций против России и готовность Австрии к посреднической роли.

"Мы благодарны Австрии за поддержку, которая была с самого начала российской агрессии, за гуманитарную помощь и прежде всего – за поддержку наших граждан. Мы ценим посредничество в возвращении маленьких украинцев, которых похитила Россия", – отметил Зеленский.

Они также обсудили углубление экономического сотрудничества между странами, включая привлечение инвестиций и участие австрийского бизнеса в послевоенном восстановлении Украины.

Зеленский поблагодарил Австрию за поддержку евроинтеграционного курса Украины. "Спасибо за шаги для важного сотрудничества между нашими странами, поддержку наших людей и Украины на пути к вступлению в ЕС", – отметил президент.

Напомним, в рамках визита Зеленский сообщил, что рассчитывает на поддержку Австрии в вопросах бывших украинских чиновников и олигархов, которые скрываются от правосудия.

Как сообщалось, главы МИД Украины и Австрии договорились о сотрудничестве в восстановлении и возвращении детей.