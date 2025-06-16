Зеленський розповів про зустріч з канцлером Австрії у Відні

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Відня у понеділок провів зустріч із канцлером Австрії Крістіаном Штокером, під час якої основну увагу було приділено посиленню санкцій проти Росії та можливій посередницькій ролі Австрії.

Про це Зеленський розповів у Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Зеленський зустрівся з австрійським канцлером після того, як провів переговори з президентом цієї країни Александром ван дер Белленом.

З його слів, основними темами зустрічі зі Штокером стали посилення санкцій проти Росії та готовність Австрії до посередницької ролі.

"Ми вдячні Австрії за підтримку, яка була із самого початку російської агресії, за гуманітарну допомогу та передусім – за підтримку наших громадян. Ми цінуємо посередництво в поверненні маленьких українців, яких викрала Росія", – зазначив Зеленський.

Вони також обговорили поглиблення економічної співпраці між країнами, включаючи залучення інвестицій та участь австрійського бізнесу у післявоєнній відбудові України.

Зеленський подякував Австрії за підтримку євроінтеграційного курсу України. "Дякуємо за кроки для важливої співпраці між нашими країнами, підтримку наших людей та України на шляху до вступу в ЄС", – зазначив президент.

Нагадаємо, у рамках візиту Зеленський повідомив, що розраховує на підтримку Австрії у питаннях колишніх українських посадовців та олігархів, які переховуються від правосуддя.

Як повідомлялося, глави МЗС України й Австрії домовились про співпрацю у відбудові та поверненні дітей.