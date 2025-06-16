Главы МИД Украины и Австрии договорились о сотрудничестве в вопросах восстановления

Министр иностранных дел Андрей Сибига во время визита в Австрию подписал с австрийской коллегой Беате Майнль-Райзингер два двусторонних документа о сотрудничестве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба украинского МИД.

Сибига и Майньль-Райзингер в Вене подписали декларацию о намерениях "о политическом сотрудничестве и взаимодействии в восстановлении Украины" и совместное коммюнике о защите и возвращении украинских детей.

Декларация, как отмечается, закрепляет политическую поддержку Украины со стороны Австрии и охватывает вопросы "сотрудничества в сферах безопасности, гуманитарной помощи, послевоенного восстановления и поддержки приобретения Украиной членства в ЕС".

"Австрия подтверждает готовность присоединиться к гуманитарному разминированию, обеспечению энергетической и кибербезопасности, помощи пострадавшим детям и расследованию военных преступлений", – указывают в МИД Украины.

Совместное коммюнике глав внешнеполитических ведомств фиксирует намерения Украины и Австрии "усилить взаимодействие в вопросах защиты украинских детей, пострадавших от российской агрессии", говорится в сообщении.

"Стороны выражают готовность к поиску дополнительных возможностей в рамках Международной коалиции по возвращению украинских детей, в частности по документированию нарушений, идентификации похищенных детей, а также помощи в их возвращении, реабилитации и реинтеграции", – поясняет МИД.

Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Австрию – первый за время полномасштабной войны.

Сообщалось, что Австрия во время визита Зеленского планирует предложить Вена как площадку для переговоров о завершении российско-украинской войны.