Чехия отчиталась о подготовке 18 украинских пилотов гражданской авиации

В Чехии в четверг завершилась двухлетняя программа, в рамках которой прошли подготовку 18 пилотов гражданской авиации из Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает чешское Министерство иностранных дел.

Программа по подготовке пилотов для Украины стартовала в июне 2023 года и продлилась до мая 2025-го.

Общий бюджет программы составил 22 миллиона крон (около 1 миллиона евро), из которых 15 миллионов предоставило Министерство иностранных дел Чехии, 5 миллионов – Министерство промышленности и торговли и 2 миллиона – Министерство образования.

К проекту присоединился Чешский технический университет в Праге, который подготовил учебные материалы в соответствии с европейскими стандартами и провел сравнительный анализ украинских учебных программ.

Практическая часть проходила в авиационной школе F-AIR на аэродромах в Карловых Варах и Бенешове.

По окончании обучения украинцы сдали теоретические и практические экзамены перед чешским Управлением гражданской авиации и получили европейский сертификат Commercial Pilot Licence с квалификациями IR, MEP и ATPL Theory.

"Эти лицензии дают право на осуществление профессиональной деятельности пилота не только в ЕС, но и в Украине и большинстве других стран мира", – поясняют в МИД Чехии.

Комментируя завершение программы, чешский министр иностранных дел Ян Липавский пообещал, что Прага "будет продолжать эту форму сотрудничества и в дальнейшем".

Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль и глава правительства Чехии Петр Фиала договорились о сотрудничестве в сфере подготовки украинских пилотов истребителей F-16.