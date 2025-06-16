В Латвии задержали политика, выступавшего в Сейме на русском языке

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) задержала утром в понедельник, 16 июня, бывшего депутата Сейма Алексея Росликова, который был избран в Рижский городской совет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LSM.

9 июня этого года Служба государственной безопасности открыла уголовное производство против Росликова по подозрению в оказании помощи государству-агрессору России в ее действиях против Латвии и разжигании национальной вражды и ненависти.

СГБ открыла уголовное производство после оценки заявлений Росликова на парламентской сессии 5 июня, а также других его недавних действий. Служба уже несколько раз предупреждала депутата во время профилактических бесед о предусмотренной уголовной ответственности.

СГБ установила в действиях Росликова признаки уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 81 и статьей 78 Уголовного закона, а именно: пособничество иностранному государству в действиях, направленных против Латвийской Республики, и разжигание национальной вражды и ненависти.

За пособничество иностранному государству в действиях, направленных против Латвии, государственные служащие несут ответственность в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

5 июня бывшего депутата Сейма выгнали с заседания Сейма за грубость и разговор на русском языке.

Во время обсуждения в парламенте проекта решения "Декларация о преступной русификации Латвии советским оккупационным режимом и ее языковые последствия" Росликов вызвался выйти на трибуну и выступить против включения этого проекта решения в повестку дня. В конце своего выступления он выкрикнул фразу на русском языке: "Наших больше, наш язык – русский!".

После инцидента Росликов заявил латвийскому телевидению, что не жалеет о содеянном. Это был его ответ на ограничение его родного языка, русского.

Центр государственного языка начал процедуру административного правонарушения в отношении действий Росликова. Государственная полиция также рассмотрит жалобы нескольких депутатов Сейма на действия Росликова. Однако с избранием в Рижский городской совет Росликов потерял мандат депутата Сейма, поэтому он больше не может быть наказан за возможное нарушение этики.