Иранцы опровергли слова Трампа об их желании посетить Белый дом

Дипломатическая миссия Ирана при ООН в Нью-Йорке отреагировала на заявления Дональда Трампа о том, что иранские переговорщики хотят посетить Белый дом.

Реакцию миссия разместила в своем профиле в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

В среду Дональд Трамп рассказал, что иранские переговорщики предложили, чтобы они приехали на переговоры в Белый дом на фоне израильской кампании бомбардировок.

"Ни один иранский чиновник никогда не просил унизительно стоять у ворот Белого дома. Единственное, что хуже его лжи, – это его трусливая угроза „ликвидировать" верховного лидера Ирана", – говорится в сообщении миссии.

В сообщении также сказано, что Иран не ведет переговоров "под давлением" и ответит на любую угрозу встречной угрозой, а на любые действия – взаимными мерами.

Во вторник Трамп разразился угрозами в адрес Ирана и его верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, требуя "безоговорочной капитуляции" от страны.

В среду верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил Соединенные Штаты, что любое участие американских сил в военных ударах Израиля по Исламской республике повлечет для Вашингтона "непоправимый ущерб".