В Будапеште в третий раз запретили ЛГБТ-акцию, прикрывшись заботой о детях

Полиция Будапешта уже в третий раз запрещает проведение марша против гомофобии и трансфобии в городе, ссылаясь на якобы вред, который он может представлять для несовершеннолетних.

Об этом говорится в решении полиции, на которое ссылается "Европейская правда".

В своем решении о запрете, объявленном в пятницу, полиция Будапешта повторяет предыдущие аргументы о том, что марш против гомофобии и трансфобии может превратиться в запрещенный гей-прайд – ведь оба запланированы на 28 июня.

Также нельзя исключить, что во время собрания дети в возрасте до 18 лет "обязательно столкнутся" с представителями ЛГБТ-сообщества, что прямо запрещено Основным законом Венгрии, утверждают правоохранители.

К своему решению, как и в предыдущий раз, полиция Будапеште добавила фотографии предыдущих прайдов в Будапеште, которые якобы должны доказать неприемлемость подобных мероприятий.

Отметим, что два предыдущих запрета организаторы марша против гомофобии и трансфобии успешно оспаривали в Верховном суде Венгрии, который констатировал, что полиция не могла доказать, будто марш противоречит венгерскому законодательству.

Ранее пять правозащитных организаций, в частности Amnesty International, подали иск в Верховный суд Венгрии против недавно принятого венгерского законодательства, что дает возможность запрещать прайд-марши ЛГБТ-сообщества.

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