Мэр Будапешта обещает провести марш ЛГБТ+, несмотря на запрет закона

Мэр Будапешта Гергей Корачонь заявил, что город проведет 28 июня прайд ЛГБТ+ в формате мероприятия в поддержку свободы, чтобы обойти законодательный запрет, инициированный венгерским правительством.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Корачонь заявил в видео на Facebook.

Корачонь заявил, что власти Будапешта будут сотрудничать с организаторами Прайда и проведут его как муниципальное мероприятие по празднованию свободы, на которое не нужно разрешение властей.

"В этом городе нет граждан первого или второго сорта. В этом городе мы знаем, что свободными мы можем быть только вместе. Поэтому в этом городе нельзя запретить ни свободу, ни любовь, и Будапештский Прайд также нельзя запретить", – сказал мэр.

В правительстве Венгрии пока не отреагировали на заявление Корачоня.

Как известно, венгерский парламент, в котором партия премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" имеет значительное большинство, в марте принял закон, который создает правовую основу для запрета мероприятий ЛГБТ+ под предлогом защиты детей.

Позже также были внесены соответствующие поправки в Основной закон Венгрии, на основании которых полиция уже трижды блокировала проведение марша против гомофобии и трансфобии в Будапеште.

Ранее пять правозащитных организаций, в частности Amnesty International, подали иск в Верховный суд Венгрии против законодательства, которое дает возможность запрещать прайд-марши ЛГБТ-сообщества.

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