Орбан ожидает заключения торгового соглашения с США в течение шести месяцев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ожидает подписания делового соглашения с США, которое могло бы помочь компенсировать вероятное влияние пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом, в течение шести месяцев.

Об этом он сказал в интервью венгерским СМИ, цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Орбан заявил, что сейчас продолжаются переговоры с американцами по экономическим вопросам, которые были бы выгодны для страны.

"Пошлины будут иметь негативное влияние, но мы ведем переговоры о других экономических соглашениях, чтобы компенсировать эти (пошлины. – Ред.)", – сказал венгерский премьер.

Он ожидает подписания делового соглашения с США, которое могло бы помочь компенсировать вероятное влияние пошлин, в течение шести месяцев.

Как отметило агентство, Венгрия как член Европейского Союза имеет автомобильную промышленность, которая является ключевым двигателем ее экономики, но она может подвергнуться удару из-за пошлин США.

На этой неделе экономический советник Белого дома Кевин Гассетт заявлял, что Соединенные Штаты достигли "огромного прогресса" в переговорах с ЕС по тарифам.

Но европейская сторона, по данным СМИ, после переговоров в начале недели не получила больше ясности относительно того, когда США будут готовы снять свои тарифы.

17 апреля Трамп выразил оптимизм относительно перспектив заключения торгового соглашения между США и Европейским Союзом.