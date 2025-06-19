В Литве расширили поиски россиянина, сбежавшего из транзитного поезда в Калининград

В полиции Литвы проинформировали о расширении поисков гражданина РФ, который сбежал из транзитного поезда, следовавшего в Калининград.

Об этом заявила представитель Главного комиссариата полиции Мариампольского округа Ева Петрулявичене, которую цитирует Delfi, сообщает "Европейская правда".

"Расширяется территория поисков – сейчас ищут от Каунасского района до Кибартая. Привлекут и полицейских из других округов", – сказала представительница полиции.

Сейчас в поисках мужчины участвуют только силы полиции. Его возможное местонахождение до сих пор неизвестно.

"Пока жители округа не сообщали о том, что видели этого человека. Этого гражданина России не объявляли в международный розыск, пока его ищут на территории Литвы. Полиция сделает все, что нужно. Этого человека подозревают в нарушении административного порядка", – отметила Петрулявичене.

Об исчезновении россиянина из транзитного поезда стало известно 17 июня, к его поискам привлекали вертолет.

Представитель Государственной пограничной службы Гиедрюс Мишутис отметил, что подобные случаи побега транзитных пассажиров – большая редкость.

В апреле сообщалось, что российские транзитные поезда через Литву хотят сопровождать вертолетом.