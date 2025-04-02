Норвегия раскритиковала решение Финляндии выйти из договора о запрете противопехотных мин

Норвегия не выйдет из международной конвенции о запрете противопехотных мин, как это решили сделать Финляндия и несколько других государств.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил в среду в интервью Reuters министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил во вторник, что Хельсинки готовится выйти из Оттавской конвенции 1997 года, также известной как договор о запрете противопехотных мин, как к шагу, направленному на уменьшение российской угрозы.

"Это конкретное решение (Финляндии) – это то, о чем мы сожалеем", – сказал дипломат в интервью.

"Если мы начнем ослаблять наши обязательства, это облегчит враждующим группировкам по всему миру возможность снова использовать это оружие, потому что это уменьшает стигматизацию", – добавил министр.

По его словам, Норвегия не беспокоится о том, что ее оборона будет ослаблена из-за отказа изменить свою политику в отношении противопехотных мин.

"Мы имеем очень современную передовую систему обороны. Мы приобрели чрезвычайно передовые системы, которые могут атаковать с суши, воздуха и моря", – сказал министр.

Оттавская конвенция 1997 года оказалась под усиленным давлением из-за войны России против Украины, особенно в странах-соседях России, которые опасаются расширения агрессии со стороны Москвы.

Решение Финляндии выйти из договора оставило Норвегию единственной европейской страной, граничащей с Россией, которая не планирует подражать своим союзникам.

18 марта Польша и три балтийские страны объявили о своем намерении выйти из международной конвенции из-за угрозы для стран-членов НАТО, граничащих с Россией и Беларусью.