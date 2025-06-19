В Евросоюзе создают рабочую группу для проверки финансирования НПО со стороны ЕС

Европейский парламент в четверг проголосовал за создание рабочей группы для проверки финансирования неправительственных организаций (НПО) за счет средств Европейского Союза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

Инициативу возглавила крупнейшая фракция парламента – правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП).

Против создания рабочей группы выступили представители фракций социал-демократов (S&D), либералов из Renew Europe и "Зеленых". Однако решение было принято при поддержке крайне правых партий.

Это голосование стало очередным примером усилий правых политических сил в разных странах ЕС, направленных на усиление контроля за деятельностью неправительственных организаций.

"Мы давно говорим, что недостаточно делается для обеспечения прозрачности финансирования НПО – и мы действительно это имели в виду", – заявил депутат от ЕНП Томаш Здеховский, ведущий представитель фракции в комитете по контролю за бюджетом.

В ЕНП пояснили, что новая рабочая группа получит в свое распоряжение персонал для проверки всех контрактов, которые Европейская комиссия заключала с неправительственными организациями.

Правые политические силы Европы в последние месяцы все громче требуют большей прозрачности в финансировании НПО и в использовании ими средств комиссии, что создает напряжение между основными политическими группами в парламенте.

Идея создания надзорного органа возникла после того, как члены ЕНП в комитете по контролю бюджета обвинили Еврокомиссию в финансировании НПО для лоббирования ее интересов в парламенте через публичные контракты.

Правые "Европейские консерваторы и реформисты" в ответ предложили создать временную следственную комиссию, но ЕНП выбрала путь компромисса – попыталась договориться с S&D и Renew о создании менее влиятельной рабочей группы в рамках бюджетного контрольного комитета.

Однако сделка сорвалась после того, как ЕНП отказалась расширить мандат рабочей группы на всех получателей финансирования ЕС.

Напомним, Европейская комиссия требует от Венгрии отозвать спорный законопроект, направленный на ограничение иностранного финансирования НПО и СМИ

Законопроект под названием "О прозрачности общественной жизни" позволит Управлению по вопросам защиты суверенитета вносить в черный список организации, получающие иностранное финансирование, в частности гранты ЕС.