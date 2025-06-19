У Євросоюзі створюють робочу групу для перевірки фінансування НУО з боку ЄС

Європейський парламент у четвер проголосував за створення робочої групи для перевірки фінансування неурядових організацій (НУО) за рахунок коштів Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Ініціативу очолила найбільша фракція парламенту – правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП).

Проти створення робочої групи виступили представники фракцій соціал-демократів (S&D), лібералів із Renew Europe та "Зелених". Однак рішення було ухвалено за підтримки крайніх правих партій.

Це голосування стало черговим прикладом зусиль правих політичних сил у різних країнах ЄС, спрямованих на посилення контролю за діяльністю неурядових організацій.

"Ми давно говоримо, що недостатньо робиться для забезпечення прозорості фінансування НУО – і ми дійсно це мали на увазі", – заявив депутат від ЄНП Томаш Здеховський, провідний представник фракції у комітеті щодо контролю за бюджетом.

У ЄНП пояснили, що нова робоча група отримає у своє розпорядження персонал для перевірки всіх контрактів, які Європейська комісія укладала з неурядовими організаціями.

Праві політичні сили Європи в останні місяці дедалі гучніше вимагають більшої прозорості у фінансуванні НУО та у використанні ними коштів комісії, що створює напругу між основними політичними групами в парламенті.

Ідея створення наглядового органу виникла після того, як члени ЄНП у комітеті за контролем бюджету звинуватили Єврокомісію у фінансуванні НУО для лобіювання її інтересів у парламенті через публічні контракти.

Праві "Європейські консерватори та реформісти" у відповідь запропонували створити тимчасову слідчу комісію, але ЄНП обрала шлях компромісу – спробувала домовитися з S&D і Renew про створення менш впливової робочої групи в межах бюджетного контрольного комітету.

Однак угода зірвалася після того, як ЄНП відмовилася розширити мандат робочої групи на всіх отримувачів фінансування ЄС.

Нагадаємо, Європейська комісія вимагає від Угорщини відкликати суперечливий законопроєкт, спрямований на обмеження іноземного фінансування НУО та ЗМІ

Законопроєкт під назвою "Про прозорість суспільного життя" дозволить Управлінню з питань захисту суверенітету вносити до чорного списку організації, що отримують іноземне фінансування, зокрема гранти ЄС.