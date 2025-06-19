Reuters: Мерц призвал Израиль к сдержанности в кампании против Ирана

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал Израиль к сдержанности в военной кампании против Ирана.

Об этом сообщил источник в немецком правительстве агентству Reuters в четверг, пишет "Европейская правда".

По данным источника, во время разговора, который состоялся вечером в среду, Мерц подтвердил принципиальную поддержку Израиля в его военных ударах по ядерной инфраструктуре Ирана. В то же время он подчеркнул важность дипломатических путей разрешения конфликта.

В пятницу Германия планирует принять в своей постоянной миссии в Женеве переговоры по ядерной тематике с участием европейских партнеров и министра иностранных дел Ирана. Целью встречи является получение заверений от Тегерана, что его ядерная программа имеет исключительно гражданское назначение.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи уже подтвердил свое участие во встрече с министрами иностранных дел Германии, Франции и Великобритании, а также главой дипломатии ЕС.

В отдельном телефонном разговоре с эмиром Катара Мерц согласился, что нельзя допустить распространения конфликта на более широкий регион. В этом контексте канцлер упомянул о важности предстоящих переговоров в Женеве.

Также во время разговора с Нетаньягу стороны обсудили ситуацию в Газе.

Правительство Германии ранее призвало Израиль соблюдать международное гуманитарное право в войне против ХАМАС, где погибли десятки тысяч мирных жителей, а ограничение доступа к гуманитарной помощи вызывает масштабный кризис.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал президента США Дональда Трампа оставить открытыми возможности для переговоров по ядерной программе Ирана.