Reuters: Мерц закликав Ізраїль до стриманості у кампанії проти Ірану

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу закликав Ізраїль до стриманості у військовій кампанії проти Ірану.

Про це повідомило джерело в німецькому уряді агентству Reuters у четвер, пише "Європейська правда".

За даними джерела, під час розмови, що відбулася ввечері в середу, Мерц підтвердив принципову підтримку Ізраїлю у його військових ударах по ядерній інфраструктурі Ірану. Водночас він наголосив на важливості дипломатичних шляхів розв’язання конфлікту.

У п’ятницю Німеччина планує прийняти у своїй постійній місії в Женеві переговори з ядерної тематики за участю європейських партнерів та міністра закордонних справ Ірану. Метою зустрічі є отримання запевнень від Тегерана, що його ядерна програма має виключно цивільне призначення.

Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі вже підтвердив свою участь у зустрічі з міністрами закордонних справ Німеччини, Франції та Великої Британії, а також главою дипломатії ЄС.

У окремій телефонній розмові з еміром Катару Мерц погодився, що не можна допустити поширення конфлікту на ширший регіон. У цьому контексті канцлер згадав про важливість майбутніх переговорів у Женеві.

Також під час розмови з Нетаньягу сторони обговорили ситуацію в Газі.

Уряд Німеччини раніше закликав Ізраїль дотримуватись міжнародного гуманітарного права у війні проти ХАМАС, де загинули десятки тисяч мирних жителів, а обмеження доступу до гуманітарної допомоги спричиняють масштабну кризу.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав президента США Дональда Трампа залишити відкритими можливості для перемовин щодо ядерної програми Ірану.