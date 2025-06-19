Глава МИД Ирана подтвердил переговоры с европейскими дипломатами в Женеве

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в четверг, что отправится в Женеву для участия в переговорах по ядерной программе своей страны с коллегами из ведущих европейских государств – Франции, Германии и Великобритании – и с главой дипломатии ЕС.

Эту информацию он предоставил иранскому агентству Irna, сообщает "Европейская правда".

Таким образом Аракчи подтвердил сообщения медиа, которые утверждали, что европейские министры и топ-дипломат ЕС Кая Каллас в пятницу, 20 июня, проведут в Женеве переговоры с Ираном по его ядерной программе.

Цель переговоров, которые, по словам источника агентства Reuters, пройдут в координации с США, – убедить иранскую сторону дать твердые гарантии, что она будет использовать свою ядерную программу исключительно в гражданских целях.

Напомним, в среду президент США Дональд Трамп рассказал, что иранские переговорщики предложили, чтобы они приехали на переговоры в Белый дом на фоне израильской кампании бомбардировок.

В то же время в Иране эти утверждения главы Белого дома опровергли.